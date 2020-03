El pastor Giménez en una violenta pelea en vivo con Jorge Rial.

Jorge Rial y el Pastor Giménez protagonizaron una fuerte pelea en vivo en Intrusos cuando el líder de la Cumbre Mundial de Milagros tuvo su derecho a réplica luego de la difusión en ese programa de los videos suyos pidiéndole mil pesos a sus fieles a cambio de alcohol en gel con los que promete curar el coronavirus.

Desde la Federación de Iglesias Evangélicas se comunicaron con la producción del programa de espectáculos para asegurar que Giménez no pertenece a su organización. “Soy pastor y no soy ladrón. Lo que hace a un pastor es la capacidad de ayudar y contener a la gente, hacerlos crecer espiritualmente”, se defendió Giménez por el polémico episodio.

"Vos no sos pastor, vos fuiste excomulgado de la iglesia evangélica", comenzó diciéndole Rial a Giménez. "Mi iglesia es independiente...", se defendió él. "Ah, es una pyme, sos cuentapropista", insistió el periodista.

"Si me vas a faltar el respeto... Yo soy pastor independiente, de una iglesia carismática fundada por mí. Yo puedo ser pastor abajo de un árbol, debajo de un puente. Mi pastorado es una vocación personal", explicó Giménez.

Luego intentó dar su versión sobre el video en el que se lo expuso vendiendo dosis de alcohol en gel a cambio de mil pesos: "No, eso está sacado de contexto. Yo hablo de un pacto. En nuestro lenguaje un pacto es con aquellos que colaboran con la iglesia, la fe la mantenemos entre todos. Mis discípulos saben que es un esfuerzo, porque nosotros no estamos subsidiados por el estado".

Gentileza Instrusos.