Hércules de la Fuerza Área.

Casi 1700 argentinos se encuentran varados en Perú sin posibilidades de regresar al país debido al corte de vuelos tras el efecto del coronavirus.

En ese sentido, el Ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá indicó por medio de la red Twitter que se planea una misión de repatriación que podría involucrar a la Fuerza Aérea Argentina.

Si bien el sistema Fokker F-27 ya fué desprogramado en la Fuerza Aérea Argentina, desde el año pasado y tras arduas tareas por parte de su personal, la fuerza acondicionó uno de los sistemas F-28 que, previa preparación e itinerario dado su alcance, podría realizar la tarea.

Se trata de un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea, una operación compleja que deberá contar con el aval del gobierno peruano.

Aerolíneas Argentinas hasta ahora ya tiene programados 19 vuelos hacia Europa y Estados Unidos, y pondrá vuelos de cabotaje para destinos en la región. También estamos trabajando con el Ministerio de Defensa para mandar un Fokker F27 y un Hércules a Perú. — Felipe Solá (@felipe_sola) March 19, 2020

A su vez, la Fuerza Aérea Argentina dispone de 3 C-130 modernizados en condiciones operativas para hacer los vuelos de repatriación.

Las autoridades aún no tienen definido si la aeronave se dirigirá a Lima, en donde se estima hay más de 1000 argentinos, o hacia Cuzco, sitio en el que se encuentran unos 300.