Incendio en el paseo del bajo.

En horas de la mañana se incendió un camión en el Paseo del Bajo a la altura Puente de la Mujer. las llamas fueron extinguidas enseguida por los bomberos de la Ciudad.

Actuó en el lugar la Brigada de Emergencias Especiales (BEE) de Bomberos de la Ciudad que inspeccionó el vehículo para saber que fue lo que originaron las llamas.

Los vecinos llamaron al SAME y el chofer fue trasladado de inmediato al Hospital Argerich en una ambulancia del servicio. Allí lo atendieron de urgencia en la guardia. El conductor está fuera de peligro y se sigue el protocolo para darle el alta.

Algunos vecinos han registrado en video el humo en la zona y lo han viralizado en las redes.