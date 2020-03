Camiones del grupo español Acotral

Los camioneros, parte fundamental para España que permite que siga funcionando el país en medio de la pandemia del coronavirus, están trabajando sin contar con todas las medidas de seguridad ante contagios.

Es la denuncia contundente que se hace desde su principal patronal, CETM, y que corrobora sobre el terreno el mayor grupo de transporte por ruta de España, el grupo andaluz Acotral.

Borja de Torres, su presidente, explicó la situación que viven sus 3.400 conductores que utilizan diariamente 1.600 vehículos. Acotral es el proveedor logístico de varios grupos de distribución en España.

"No tenemos mascarillas suficientes y tememos hacer pedidos a proveedores fuera de España ya que al entrar al país serían derivados al ministerio de Sanidad. El dinero que hay que enviar por adelantado al fabricante para asegurar el pedido se perdería. Entendemos que haya prioridades y que los sanitarios estén en primer lugar. Pero si nosostros enfermamos, se para el país. Estamos en contacto continuo con potenciales focos de contagio en nuestra operativa diaria. No entendemos por qué no tenemos acceso a suficientes elementos de protección", resumió.

La petición pública de Acotral se suma a la realizada por la presidenta de la cadena de supermercados detallistas Covirán, Patrocinio Contreras. La directiva envió cartas al ministerio de Sanidad y a la consejería andaluza para solicitar que consideren a los trabajadores de la distribución alimentaria en un segundo nivel de relevancia tras los sanitarios. Contreras estima que hay unos 400.000 empleados en España cuyas empresas tiene graves dificultades para adquirir mascarillas y resto de componentes de los denominados equipos de protección individual (EPIs).