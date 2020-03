Bill Gates respondió preguntas sobre el coronavirus.

Bill Gates sorprendió al mundo al mostrar una charla Ted suya del año 2015 en la que básicamente había predicho la actual pandemia de coronavirus. El futuro peligro para la humanidad no va a ser una guerra, sino "un virus muy infeccioso", dijo Bill.

Gates se ofreció a responder preguntas acerca del futuro y de la actual situación del coronavirus Covid-19 en el mundo. "Soy Bill Gates, copresidente de Bill & Melinda Gates Fundation. Preguntenme lo que sea sobre el Covid-19". Así, el fundador de Microsoft abría la posibilidad de contestar preguntas a los usuarios de la red social Reddit, que no tardaron en escribir sus interrogantes.

"¿Cuánto tiempo más continuará esta pandemia?", preguntó por ejemplo el usuario. "Esto variará mucho según el país -respondió Gates-. En China está habiendo muy pocos casos ahora porque sus tests de control y "cuarentenas" fueron muy efectivas. Si un país hace un buen trabajo con esos test y con el trabajo de encerrar a la población, dentro de 6 a 10 semanas se deberían ver muy pocos casos y se podrían abrir nuevamente los lugares que se cerraron".

El millonario que vaticinó que en un futuro de la humanidad "no habrá misiles, sino microbios", se mostró en sus intervenciones preocupado por las disímiles respuestas que pueden tener ante esta pandemia los países "desarrollados" y los países "en desarrollo". Así fue, por caso, cuando otro usuario le volvió a preguntar por el fin de la pandemia.

"Para esta epidemia a un número pequeño de afectados a nivel mundial, necesitamos una vacuna. Muchos países ricos podrán mantener el número bajo de casos si hacen lo correcto, pero a los países en desarrollo les resultará muy difícil detener la propagación, por lo que tener una vacuna es vital", respondió.

Con respecto a la vacuna para combatir esta pandemia, otro usuario de Reddit realizó la siguiente pregunta: "¿Existe alguna posibilidad de que el plazo de 18 meses para tener lista una vacuna se pueda acortar, y cómo podría suceder esto?". Bill señaló que esa era "una gran pregunta". Luego, explicó que "hay más de seis intentos diferentes para desarrollar una vacuna. Algunos de ellos utilizan un nuevo enfoque llamado ARN que no está probado. Será necesario elaborar muchas dosis para cada uno de las elaboraciones experimentales sabiendo que algunas no funcionarán. Necesitaremos literalmente miles de millones de vacunas para proteger al mundo. Ellas requieren pruebas para asegurar que sean efectivas y seguras".

A continuación, Gates describió cómo deberían repartirse las vacunas: "Las primeras que recibamos serán para los trabajadores de la salud. Esto podría suceder antes de los próximos 18 meses, si todo va bien, pero tenemos cuidado de no prometer esto cuando no estamos seguros".

Aquí la charla de Bill Gates donde anticipó el virus.