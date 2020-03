El gobierno nacional dispone desde hoy y para este fin de semana largo controles viales en las salidas de la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de desalentar el movimiento de personas, que incluirá tomar la temperatura a los viajeros, en cumplimiento de las disposiciones sobre restricciones de circulación para evitar la propagación del coronavirus, informó el ministerio de Transporte.

Debido a la noticia de que ya por estas horas hay largas colas para ingresar a Pinamar y Villa Gesell, por ejemplo, se decidió adelantar dicho operativo.

COLAS EN EL INGRESO A PINAMAR.

El principal punto de control se establece por la tarde en la AU Buenos Aires-La Plata, en el peaje de Hudson, donde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), junto con Gendarmería Nacional, Policía bonaerense y médicos de las Fuerzas Armadas montarán un operativo cerrojo para medir la temperatura de todos los conductores y acompañantes que se dirijan hacia la Autovía 2.

En caso de detectar fiebre, las fuerzas de seguridad notificarán al conductor la obligación de regresar a su domicilio y lo escoltarán en el regreso.





Además, se dispara de inmediato un alerta a las autoridades correspondientes para que durante el día se verifique que el grupo familiar acató la orden y permanece en cuarentena, y en caso contrario se iniciará el proceso judicial correspondiente por desobediencia.





En el peaje Hudson sólo se permite el paso de camiones, para asegurar el abastecimiento de la población, mientras para los vehículos particulares se anularán las vías de peaje con Telepase y solamente se habilitarán 4 manuales.





Personal policial y de Gendarmería hará entrar vehículos por tandas a una zona de seguridad donde médicos y enfermeros llevarán a cabo un cuestionario y controlarán la temperatura de todos los viajeros, y sólo se permitirá seguir su camino a los que no muestren síntomas compatibles con el coronavirus.





"Quienes en vez de quedarse en casa decidan ir a la Costa este fin de semana, desoyendo las recomendaciones en contrario de los especialistas sanitarios y el expreso pedido del Presidente de la Nación y de las autoridades provinciales y municipales, deberán prepararse para demoras significativas", dijo Pablo Martínez Carignano, director Ejecutivo de la ANSV, dependiente del ministerio de Transporte.





El funcionario señaló que "el control de temperatura no será aleatorio sino para todos y cada uno de los que prioricen el miniturismo antes que la solidaridad y la responsabilidad".