Los signos más quejosos del zodiaco.

Todos tenemos un amigo o familiar que parece nunca estar satisfecho con su vida. Sus quejas no tienen fin pero no parece que las esté pasando nada mal, o inclusive sea evidente que les está yendo mejor que a los demás.

Fuera del poco aconsejable sentimiento de enojo que pueden llegar a despertarnos, lo que debemos hacer es intentar entender qué es lo que los vuelve tan exagerados, o inclusive intentar ayudarlos si sus constantes quejas tienen sustento. Mirá en esta lista cuáles son los signos más quejosos del zodíaco.

Piscis



Pueden llegar a ser muy calmados cuando se sienten seguros de sí mismos y creen que los demás los estiman mucho, pero al primer momento que sospechen que alguien está hablando mal a sus espaldas, comienzan a quejarse como si eso fuera lo pero que les ha pasado en la vida entera. Los nacidos bajo este signo además aman tener una audiencia, por lo que si se sienten mal no les alcanza con reflexionar en soledad, si no que buscarán a alguien para explotar todo su dramatismo.

Cáncer



Su sensibilidad los hace quejarse de manera permanente si no se sienten a gusto en un lugar o con una situación. Ni hablar de cuando tienen alguna discusión: llorarán y mostrarán todo lo que están sufriendo para que la otra persona además de disculparse deba dedicar buena parte de su tiempo a calmarlos. Lo bueno es que cuando se les pasa el ataque se transforman en las personas más atentas de todas.

Escorpio



Un signo conocido por su gran pasión e intensidad, también lo demuestra a la hora de hablar de sus sentimientos. No son capaces de controlarse cuando algo los tiene mal, y se descargarán con la primera persona que se encuentren. De todas maneras no es lo peor que tienen, si no que muchas veces se imaginan que alguien los lastima y vuelve a las quejas, aunque la situación sólo haya ocurrido en su cabeza.

Virgo



Son las clásicas personas que tienen la capacidad de ver lo peor en cualquier situación. No importa si el problema es grande o pequeño, para ellos todo despertará un mar de quejas del que nadie se podrá salvar. Claro que buscarán que quienes escuchen todos sus pesares sean sus parejas y familiares, por lo que muchas veces los amigos ni conocerán este lado tan pesado de los nacidos bajo este signo.