Angelina Jolie contra Jennifer Aniston.

Los medios estadounidenses sacarona la luz una nueva pelea que tiene como protagonista nada más y nada menos que a Jennifer Aniston. Al parecer, la ex Friends ayudó a Shiloh John, la hija de 13 años de Brad y Angelina, a conseguir un papel actoral. Como consecuencia de esto, Angelina se enojó.

“Shiloh siempre les dijo a sus padres que quería ser actriz”, adviertieron desde el entorno de los Jolie-Pitt. “Brad le pidió a Jennifer que si sabía de algún papel que pudiera ser interesante para su hija le avisara y eso fue lo que sucedió”, explicaron las fuentes oficiales.

En efecto, Aniston le ofreció a la adolescente de 13 años un papel en The Goree Girls, película en la que trabaja como productora. “Cuando Jen le dijo que existía la posibilidad de que Shiloh tuviera un pequeño papel, Brad habló con Angelina y la intentó convencer de que iba a poder hacerlo, sin descuidar sus estudios. El problema fue que Angelina se enfureció cuando escuchó que quien había gestionado el papel fue la ex mujer de Brad. El contrato todavía no se firmó. Brad espera que Angelina no haga nada de último minuto”.

Shilloh junto a su madre Angelina.

La noticia se conoció pocos días después de que Angelina se mostrara junto a su hija, luego de la cirugía de cadera a la que fue sometida. La operación se llevó adelante en el más absoluto de los silencios, pero fue la actriz quien reveló la información con motivo del Día Internacional de la Mujer. “Llevo los últimos dos meses entrando y saliendo de quirófano con mi hija mayor", reveló.