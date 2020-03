Largas filas en peaje de Hudson en medio de cuarentena de coronavirus

Pese a las indicaciones sanitarias y gubernamentales en medio de la cuarentena por el coronavirus, mal que afecta y paraliza al mundo, miles de turistas argentinos colapsan el peaje de Hudson, camino a la Costa Atlántica.

Más allá de que las principales ciudades balnearias se encuentran con nula actividad y muchas otras directamente cerradas, la irresponsabilidad se hace presente en estos días tan complicados para la Argentina y el mundo.

Las imágenes del lugar se viralizaron rápidamente las imágenes y recibieron el repudio de los usuarios que se mantienen en sus casas para protegerse y proteger a los demás.

Los intendentes se habían expresado públicamente para que ningún turista se acerque a las playas bonaerenses, pero muchos hicieron caso omiso a las recomendaciones y pedidos expresos.