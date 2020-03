Carla Vizzotti

La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, remarcó que "el Estado está tomando medidas" para mitigar el avance del coronavirus en el país, aunque aclaró que "la diferencia en el cumplimiento es lo que va a definir cómo nos vaya en esta etapa".

Al brindar el reporte diario sobre coronavirus en la Casa Rosada, la funcionaria afirmó que se sigue "trabajando para descentralizar el diagnóstico" de la enfermedad y que "mañana es la capacitación del (Instituto) Malbrán, no sólo a 6 provincias sino a las 24 jurisdicciones".

Al respecto, comentó que la única limitación para esa descentralización es la falta de reactivos que afecta a todo el mundo.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Por otra parte, Vizzotti volvió a destacar el "rol de esa población que está llegando" a la Argentina desde el extranjero y dijo "que es clave para mitigar la transmisión" del virus el estricto mantenimiento de los 14 días de aislamiento.

"Es muy importante que puedan volver al país pero es muy importante ese rol" ya que el virus tiene "un período de incubación y muchos de los que ingresan ni siquiera saben que estuvieron en contacto", señaló Vizzotti.

En ese sentido, dijo que "puede haber casos asintomáticos que no consulten" y por ello el registro epidemiológico mundial "tiene subnotificación", lo que se traduce como casos positivos que no están diagnosticados.

"No son vacaciones, hay que quedarse en casa. El Estado está tomando medidas y la diferencia en el cumplimiento es lo que va a definir como nos vaya en esta etapa", remarcó.