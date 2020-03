Alfredo Miroli, especialista en inmunología

Alfredo Miroli, médico especialista en inmunología, habló acerca de la pandemia de coronavirus que paraliza y atemoriza al mundo.

“Cuando enfrentamos un desafío infeccioso como fue el SIDA o el cólera, se puede presentar un temor en la población. Y eso comienza a generar discriminación, que termina afectando la vida cotidiana”, inició el especialista en una entrevista televisiva.

“Estamos frente a un virus grande y pesado. Cuando uno estornudo o toso, lanzo gotitas de saliva. Esas microgotas pueden volar hasta 12 metros. Este virus, a un metro con veinte centímetros, ya se cayó, por su estructura pesada. Sin embargo, por esa característica también dura fuera del organismo por unos días. Por eso es vital lavarse las manos para no ingresar el virus por nuestra boca, nariz u ojos”, explicó Miroli.

Ante la consulta sobre qué posibilidades tenemos de contraer el virus y no tener síntomas, el especialista dijo: “Hay un 80% de probabilidades de tener el virus y no presentar problemas. ¿Qué chances tengo de que me mate? Un 3%. Por lo tanto, es un virus que hasta el momento hay unas 17 personas afectadas cada un millón”.

“El jabón y agua es muchísimo más eficiente que cualquier otra cosa. No gaste plata innecesariamente. Barbijos, solo si tenemos síntomas. Y lo más importante además es que si vengo de un lugar donde hay síntomas, quedarnos en casa para no dañar a otros. Pasan los 15 días, y esa persona puede circular normalmente”, comentó.

“Si tiene el virus, el paciente lo va a pelear solo con su sistema inmune con las recomendaciones de los médicos. Seguramente se le recete paracetamol y seguir las medidas de los médicos”, aseguró.

Para cerrar y ante la consulta sobre una ola de casos en nuestro país durante el invierno, Miroli afirmó: “En invierno estamos amontonados para tener calor. El virus respiratorio nos tiene a todos cerca y en el frío, dura más afuera que durante el calor. Salvo que se logre la vacuna, el virus puede durar mucho tiempo. Y es importante que sea masivo y una gesta mundial y no solamente a los países ricos. Tengo miedo en la misión meramente económica de la vacuna, porque si sale, la merecemos todos”.