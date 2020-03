Evolución del coronavirus en el mundo

Un joven estadounidense creó un mapa que muestra la propagación por el mundo del coronavirus durante los últimos tres meses que comparte en la plataforma de desarrollo colaborativo de programación GitHub.

El estudiante Edward Haas emplea los datos de la Universidad Johns Hopkins para representar el avance del coronavirus desde el 23 de enero: los puntos rojos representan las muertes y los puntos verdes los casos confirmados.

El nuevo coronavirus surgió a finales de 2019 en la ciudad de Wuhan (Hubei, China) y la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del covid-19 como pandemia el pasado 11 de marzo.

Esta enfermedad ya ha provocado más de 9.000 muertes y alrededor de 208.000 contagios en todo el mundo, mientras que unas 82.000 personas se han recuperado.