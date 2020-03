Miles de personas se asomaron esta noche a balcones, terrazas y ventanas en el área metropolitana de Buenos Aires y ciudades de todo el país para aplaudir la tarea de los trabajadores de la Salud, las fuerzas de seguridad y todos los que forman parte del esfuerzo para mitigar la propagación del coronavirus en Argentina.

En el barrio porteño de Palermo, en cercanías del Mercado de Pulgas, un grupo de músicos con trompetas, saxos y clarinetes se asomaron a un balcón para sumar su música, mientras que también se escucharon gran cantidad de aplausos en el barrio de Almagro.

Mientras los aplausos y los bocinazos se multiplicaban en distintas ciudades, las redes sociales se llenaron de fotos y videos con mensajes de aliento a los trabajadores de la Salud.

La usuaria de twitter @barcademar publicó: "#ArgentinaAplaude Gracias por estar en la primera linea de defensa contra esta Pandemia.!!!", mientras que el usuario @IvanRomeroK publicó: "Salud pública siempre.

El usuario de twitter @HipogriffFox publicó: "para los policías los médicos las enfermeras los recolectores de basura los que producen nuestros alimentos gracias por su trabajo #ArgentinaAplaude".

La campaña #ArgentinaAplaude, viralizada espontáneamente a través de las redes sociales para apoyar a médicos, enfermeros y profesionales a la salud, convocó al "aplausazo" que comenzó pasadas las 21.

Bajo el hashtag #ArgentinaAplaude se convocó a ciudadanos de todo el país a aplaudir desde sus ventanas, terrazas o balcones.

"Desde tu casa sumate al aplauso hacia todos/as los médicos/as, enfermeros/as y auxiliares de salud que luchan día a día para acabar con el #Coronavirus. ¡¡Gracias por su trabajo incansable!! ¿desde dónde vas a aplaudirlos?", preguntaba la plataforma Change.org desde su cuenta de Twitter.