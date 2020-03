Fabiola junto a famosos.

Tras el anuncio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, un video comenzó a circular por las redes sociales con un mensaje de concientización encabezado por la primera dama, Fabiola Yáñez.

El mensaje es simple: "Quedate en casa", y para tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posibles, personajes reconocidos del ambiente artístico y deportivo se sumaron.

El material audivisual compartido por Yáñez mediante Instagram cuenta con la presencia de varias figuras populares de nuestro país como Lionel Messi, Tini, Luisana Lopilato, Lali, Diego Boneta, Facundo Arana, Darío Lopilato, Alejandro Lerner y Marley. Todos hicieron mención de la frase “Quedate en casa” con diferentes variaciones.

En menos de una hora el video tuvo gran repercusión en las redes ya que alcanzó más de 50 mil reproducciones y miles de likes. Además, la sección de comentarios se llenó de mensajes positivos que halagaban la iniciativa del Gobierno Nacional junto a Fabiola. En otro costado más banal, muchos destacaron el atuendo de la comunicadora.

El jueves, se confirmaron 31 nuevos casos de coronavirus en la Argentina y el total de contagiados asciende a 128. Según el informe, son 15 de la Provincia de Buenos Aires, 8 de la ciudad de Buenos Aires, tres de Córdoba, dos Chaco, uno en Tucumán , uno de Río Negro y uno en Santa Fe.