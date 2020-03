Patrullero en Neuquén.

Previo al anuncio de cuarentena obligatoria para todo el país, en varias provincias del país como Neuquén, fuerzas federales y provinciales tomaron la iniciativa y salieron a recorrer las calles para invitar a la gente a retirarse a sus hogares y permanecer allí adentro el mayor tiempo posible, divulgando el consejo con altoparlantes.

De modo similar a lo que sucede en las ciudades de Europa. Lo mismo ocurre en la localidades de Montecarlo, Eldorado, Puerto Rico y Alem. En las redes sociales, ciudadanos de las provincia norteña filmaron a los patrulleros, motos y efectivos policiales recorriendo las calles y pidiendo tomar conciencia de la situación que atraviesa el país.

“Señores vecinos, estamos ante una pandemia. Les solicitamos que se resguarden en sus casas y ante las dudas, consulten a las autoridades sanitarias. Es tiempo de mostrar la solidaridad y colaboración del pueblo misionero. Solo salgan de sus casas por extremas necesidades y no ocupen los espacios públicos. Muchas gracias”, se escucha en los mensajes grabados que se repiten una y otra vez.

Efectivos de la Gendarmería Nacional repitieron la campaña en distintas ciudades de Santa Fe, Neuquén, Chubut y Entre Ríos, entre otras provincias. “Sea consciente, los bomberos voluntarios de la provincia de San Juan solicitan a la comunidad permanecer en sus casas, y evitar la concentración de personas, por su seguridad y por su salud, colabore. Estamos en emergencia sanitaria”, dice el mensaje divulgado.

El presidente Alberto Fernández dispuso un "aislamiento social preventivo y obligatorio" en todo el país, desde esta medianoche y hasta el 31 de marzo, en una medida destinada mitigar la expansión del coronavirus (Covid-19.

Al término de una reunión que mantuvo en la Residencia de Olivos con gobernadores, ministros y funcionarios, en la cual se analizaron medidas a implementar para contener la pandemia, el jefe de Estado informó que dictará un Decreto de Necesidad y Urgencia por el que a partir de las 0 hora de mañana "nadie podrá moverse de su residencia".