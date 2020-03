Coronavirus, REUTERS.

España superó la barrera de los 1.000 muertos y sumó casi 20.000 contagios por causa de la epidemia de coronavirus, que sigue sin dar tregua, aunque las autoridades son optimistas debido a la actitud "disciplinada" de los ciudadanos, que en su gran mayoría respetan el confinamiento declarado hace una semana.





"En España hay actualmente 19.980 casos, 2.833 más", pero "es un incremento sustancialmente menor del observado ayer (del 25%), al representar un 16%" , informó Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, en la videoconferencia diaria en la que se actualizan los datos sobre la epidemia.





"Lo digo siempre con mucha cautela, hay que interpretar los datos con cuidado, porque dependen de muchos factores, como la sobrecarga de los laboratorios", advirtió el experto.





Simón reiteró que "los días más difíciles, duros, en los que hay que aguantar empiezan ahora", ya que se va a entrar en la segunda semana de confinamiento y es necesario "mantener la tensión, para lograr controlar cuando antes la epidemia".





La población española entrará mañana en su segunda semana de un confinamiento casi total, bajo el estado de alarma decretado por el gobierno el sábado último ante el avance descontrolado de la epidemia de Covid-19.

En ese sentido, el Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, avisó que hoy acabó el período informativo sobre las limitaciones de desplazamiento y que sólo se permitirá romper el confinamiento en las casas si es por "fuerza mayor".





"Gracias a la solidaridad de los ciudadanos en un tiempo muy breve se conseguirá doblegar la curva del virus", vaticinó Marlaska.





Por ahora, las autoridades españoles celebran que la gran mayoría de los ciudadanos esté actuando cívicamente.





"Hoy es viernes, pero, en estos tiempos de guerra o crisis, todos los días es lunes. Quiero felicitar a los españoles por su disciplina, por comportarse como soldados en estos momentos", aseguró Miguel Ángel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de Defensa, quien participa del comité técnico contra el coronavirus, encabezado por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.





El Ejército español está involucrado directamente en el operativo sanitario contra el coronavirus con labores principalmente de desinfección de estaciones de trenes, aeropuertos y centros penitenciarios de todo el país.





"En esta guerra rara que nos ha tocado, todos somos soldados. Cada uno en el puesto que nos ha tocado vivir", remarcó Villarroya, quien informó que el Ejercito desinfectará en las próximas horas varios geriátricos de Madrid, que se han revelado en los últimos días como el principal foco de contagios, con casi 70 muertos.





El coronavirus se está cebando con los ancianos, que son el grupo de edad más vulnerable a la enfermedad.





En las últimas 24 horas se produjeron 11 nuevas muertes en un geriátrico de Madrid y cinco en uno de Barcelona.





Por otro lado, a pesar del despliegue de recursos en el sector sanitario para luchar contra la propagación del virus, algunos hospitales españoles, especialmente en la Comunidad de Madrid, la región más afectada, siguen al borde del colapso, según denuncian públicamente los profesionales de los centros médicos.





Los gobiernos regionales, que son los que gestionan directamente el servicio sanitario público, denunciaron en la última semana la falta de recursos sobre todo en Madrid y Barcelona.





No obstante, en el caso de la capital catalana, el presidente catalán, Quim Torra, anunció que entre el domingo y lunes se iba a recibir un "suministro masivo de material sanitario".





En tanto, un decreto del Ministerio de Sanidad de España ordenó hoy el cierre de los hoteles y cualquier tipo de alojamiento turístico en el plazo máximo de una semana, lo que sugiere que el gobierno trabaja con la hipótesis de ampliar el estado de alarma y, por lo tanto, el confinamiento de la población.