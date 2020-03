Aislamiento total en Argentina.

En el primer día del aislamiento social, obligatorio y preventivo dispuesto por el Gobierno Nacional, las calles de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense amanecieron semi vacías y con pocas personas que salieron a trabajar, que fueron sorprendidas por controles y dispositivos de seguridad en estaciones y cabeceras del transporte público.





Los servicios de transporte público funcionan con cronograma de fin de semana o feriado hasta el 31 de marzo, al tiempo que se prorrogó la suspensión de vuelos de cabotaje y servicios de trenes y micros de larga distancia hasta esa misma fecha, según informó durante la madrugada el ministerio de Transporte de la Nación.

Además, el transporte público podrá ser utilizado exclusivamente por las personas que quedan excluidas de la Norma de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio dictada por el Gobierno nacional a partir de las 0 de hoy y hasta el martes 31 de marzo.





En la estación de transbordo de Once, agentes de tránsito porteños realizaban controles para que la cuarentena obligatoria se cumpla, y solicitaban a pasajeros las credenciales o comprobantes para acreditar su condición laboral que los habilite a circular.

En general, se trata del personal afectado a servicios y actividades que son consideradas “esenciales”, como la salud, el abastecimiento de alimentos, los medicamentos, combustibles o personal diplomático, entre otros.





En la zona metropolitana, el transporte público cumplirá con sus cronogramas habituales pero con muchas menos frecuencias, muy similar a los esquemas del fin de semana, y, como el caso del subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires, seguirá el servicio limitado de formaciones que paran únicamente en las estaciones que son consideradas centro de transbordo y las cabeceras.

En el centro porteño se pudo observar la circulación de algunos taxis y remises, y la Dirección Nacional de Vialidad dispuso el cierre de las estaciones de peaje para facilitar el traslado de los trabajadores de servicios esenciales.





Asimismo, Trenes Argentinos precisó que hoy y mañana los servicios de las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur circularán con cronograma de día sábado, deteniéndose en todas las estaciones intermedias.





Pero, a partir del domingo y hasta el martes 24, los trenes circularán con diagrama de día domingo, también deteniéndose en todas las.estaciones intermedias.





Ante cualquier duda o consulta el pasajero puede comunicarse con el 0800-222-TREN (8736) o ingresar en www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos