Un joven de 28 años que ingresó al país desde Brasil y que violó el aislamiento obligatorio, permaneció desde hace horas retenido por la policía en la plaza Miserere y la Justicia dispuso de su traslado para que cumpla con la cuarentena, informaron fuentes policiales y judiciales.

El muchacho, que vive en Mercedes, estuvo en Brasil e ingresó a la Argentina por Puerto Iguazú el 17 de este mes y llego en micro a la ciudad y quedó retenido a la espera de una decisión judicial que finalmente dispuso que se vaya a su pueblo.

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad confirmó que tomó intervención respecto de la situación del joven.

"Ya fue intimado a aislarse. Estamos buscando la manera de trasladarlo a Mercedes en un móvil sanitario o conseguirle un hotel en la Ciudad para que pueda cumplir 14 días de cuarentena obligatoria, pero no puede seguir en la calle ni circular", sostuvo el fiscal Maximiliano Vence.

El Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, agregó: “Estamos alertas a cualquier violación de cuarentena en la Ciudad y hemos dispuesto turnos en las fiscalías para que se respete el Decreto. Quédense en casa”.