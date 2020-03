Los famosos de Hollywood decidieron realizar un video cantando la canción Imagine.

En medio de la cuarentena por el coronavirus, la actriz Gal Gadot utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje positivo a sus millones de seguidores acompañada de otras celebridades.

La “Mujer Maravilla” del cine juntó a Natalie Portman, Mark Ruffalo y a más de 20 famosos de Hollywood para entonar la icónica melodía de “Imagine”, el clásico de John Lennon.

En el video Gadot explica que había elegido la canción tras ver un video de un hombre en Italia haciendo un cover de “Imagine”, algo que le resultó “poderoso" y allí se lanzó con la idea. “Es el sexto día de la cuarentena y tengo que confesar que estos días me pusieron filosófica. Este virus afectó al mundo entero” , dice Gadot al comienzo del video publicado en su Instagram acompañado de un texto en el que la actriz declara: "Estamos todos juntos en esto y lo vamos a superar juntos también. Imaginémonos juntos".

Noticias relacionadas

La actriz israelí entona la primera frase del himno de John Lennon y luego la siguen con distintas estrofas del tema sus amigos famosos cantando desde sus casas. Entre ellos, se encuentran Lynda Carter, quien interpretó a Wonder Woman en la década de 1970; Jimmy Fallon, Will Ferrell, Pedro Pascal, Zoë Kravitz, Norah Jones, Amy Adams, Kristen Wiig, Sia y Cara Delevingne, Jamie Dornan, entre otros.