Amadeo Carrizo, gloria de la historia de River

Hablar de Amadeo Carrizo es hablar de River y de uno de los grandes arqueros de la historia del fútbol mundial, ya que marcó un antes y un después debajo de los tres palos por sus características.

Su fallecimiento enluta al fútbol argentino pero deja para siempre una huella como uno de los grandes números 1 de nuestro fútbol.

A continuación, algunos números de su inolvidable carrera:

Noticias relacionadas

- Disputó 520 partidos oficiales con River Plate entre 1945 y 1968, siendo una eminencia en el puesto de arquero. Obtuvo 7 títulos de Primera División (1945, 1947, 1952, 1953, 1955, 1956 y 1957).

- Debutó a los 19 años de edad con la camiseta de River y jugó ininterrumpidamente durante 24 años. A los 42 años, logró una racha de valla invicta de 769 minutos.

- Con La Banda, se consagró Campeón de la Copa Ibarguren en 1952 y de las ediciones de la Copa Aldao 1945 y 1947. Además, fue finalista de la Copa Libertadores de 1966.

- Fue futbolista de Millonarios FC (COL) entre 1969 y 1970, donde tuvo su retirada definitiva. En Colombia, fue entrenador de Once Caldas en 1973.

- Fue internacional en 22 partidos con el seleccionado argentino. Participó de la Copa Mundial de la FIFA Suecia 1958 (3 PJ). Con una brillante actuación, fue Campeón de la Copa de las Naciones de Brasil en 1964 (3 PJ con valla invicta).