Pato Borghetti actor con coronavirus.

La conductora Odalys Ramírez, quien sostiene una relación con Patricio Borghetti desde 2011, confirmara su reciente diagnóstico por Covid-19, se dio a conocer que su prometido y padre de sus dos hijos, también se encuentra en la misma condición.

“Hola a todos. Ayer me hice la prueba del Covid-19 y salí positiva. Ya estoy aislada. Tomando todas las medidas con esta nueva información”, compartió Odalys en Instagram. “Comencé a notar que tenía una falta de aire constante, al caminar, al estar sentada, incluso no podía ni hacer ejercicio, […] mi médico me dio un tratamiento, sí mejoraron los síntomas pero seguía sintiéndome mal, por lo que me recomendó realizarme la prueba”, comentó a su poco más de un millón de seguidores en la red social.

Luego de que Odalys confirmara su estatus, el también actor compartió un video en Instagram mientras se dirigía a hacerse la prueba de Covid-19. “Con la novedad de que Oda le dio positivo por coronavirus. Estoy yéndome al hospital a hacer la prueba, la doctora dijo que había que asumir que yo también lo tengo. Pero por una cuestión de tener la certeza y dar claridad al asunto, voy a hacerme la prueba también”, fueron las palabras que el actor argentino compartió.

Durante la transmisión del programa en vivo -esta vez realizado desde su casa-, Paola Rojas, quien también se sometió a aislamiento voluntario luego de que Odalys, su compañera, revelara su condición de salud, recibió un mensaje con la confirmación de “Pato”, como le apodan sus compañeros.

“Si bien no tuve contacto, no nos tocamos en mucho tiempo, porque ya veníamos aplicando ese protocolo en el programa de la mañana, pues sí estuvimos físicamente en el mismo espacio, y lo prudente y lo sensato es no salir de casa”, declaró Paola en Twitter.