Lionel Messi.

Tras el anuncio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, un video comenzó a circular por las redes sociales con un mensaje de concientización encabezado por la primera dama, Fabiola Yáñez y del cual Lionel Messi participó.

Noticias relacionadas

El mensaje es simple: "Quedate en casa", y para tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posibles, personajes reconocidos del ambiente artístico y deportivo se sumaron.

Your browser does not support the video element.

El argentino se sumó esta semana, desde su cuenta de Instagram, a la campaña #QuedateEnCasa para concientizar sobre el aislamiento social necesario para combatir la pandemia de coronavirus.

El astro argentino Lionel Messi se entrenó hoy con un short de Newell's Old Boys de Rosario, club de sus amores, en su casa de la ciudad de Barcelona, donde cumplía con la cuarentena obligatoria dispuesta en España por la pandemia de coronavirus.

Un video publicado en Twitter por la cuenta inglesa "Otro", una comunidad que acerca a deportistas profesionales con sus fanáticos, lo mostró en su gimnasio particular con un pantalón corto "leproso" con el número 10 y en compañía de su hijo menor, Ciro, que juega a su alrededor mientras cumple con la rutina física.

Your browser does not support the video element.

Messi, de 32 años, realizó abdominales, ejercicios de hombros y un trote liviano sobre una cinta eléctrica.

Con la suspensión temporaria de La Liga de España y la Liga de Campeones de Europa, el plantel de Barcelona fue licenciado y cada futbolista lleva adelante en su hogar un programa de mantenimiento físico armado por los preparadores físicos del club.