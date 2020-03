La canción que conmueve al mundo.

La actriz española Lucía Gil compuso un mensaje para levantar el ánimo de la población que está aislada para prevenir el avance del coronavirus.

Muchos artistas de todas partes del mundo están usando sus redes sociales para hacer videos o enviar mensajes especiales que ayuden a la gente que está encerrada haciendo cuarentena la pase un poco mejor.

El video, en el que puede verse a varias decenas de personas entreteniéndose durante su periodo de confinamiento, acompaña a una conmovedora letra que pretende subir el ánimo de la gente.

La canción se ha viralizado rápidamente en las redes sociales y a las pocas horas de su publicación ya había superado las 30.000 reproducciones únicamente en Instagram, donde la cantante cuenta con casi 200.000 seguidores.

La letra dice:

Días tristes, nos cuesta estar muy solos,

buscamos mil maneras de vencer la estupidez.

Meses grises, es tiempo de escondernos

tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez.

Pero son las 8 y has salido a aplaudir a tu ventana

me dan ganas de llorar.

Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio

sólo queda un poco más.

Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar

un café que la pendiente nuestro bar.

Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo,

ya no habrá una pantalla entre los dos.

Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes

confiar más en la gente a ayudar a los demás

mientras tanto otros cuidan los pacientes

un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán.

Pero son las 8 y has salido a aplaudir a tu ventana

me dan ganas de llorar.

Al vernos desde lejos tan unidos empujando al mismo sitio

sólo queda un poco más.

Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar

un café queda pendiente en nuestro bar.

Romperemos ese metro de distancia entre tu y yo

ya no habrá una pantalla entre los dos...