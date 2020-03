Rosana y La Chepi.

La pandemia por el coronavirus ha paralizado al mundo con cientos de países decretando la cuarentena con más de 300.000 mil infectados y más de 12 mil muertos. Ante este panorama, la cantante española Rosana y la instagramer, Daniela “La Chepi” realizaron un vivo que repasó las mejores canciones de la artistas.

“Llegaremos a Tiempo” y “Si tú no estás Aquí” fueron algunas de las canciones que se disfrutaron en el vivo realizado por la tarde de Buenos Aires y que buscaba incentivar a todos los argentinos y españoles que permanezcan en sus casas en medio del aislamiento total que se decretó para frenar la propagación del virus.

En uno de las stories que compartió la comediante argentina se puedo notar la emoción al escuchar a la artista española. Incluso en un fragmento del vivo La Chepi se animó a cantar a dúo mostrando sus dotes musicales.

En Argentina el aislamiento total fue decretado el jueves por la noche en un anuncio que realizó el presidente Alberto Fernández con 128 casos confirmados y 4 muertos.

España por su parte es uno de los países más afectados del mundo con más de 1.000 muertos y más de 25.000 infectados.