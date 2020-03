Campaña de concientización de Valenzuela con vecinos.

Diego Valenzuela volvió a recorrer los barrios este mediodía con una camioneta de la Municipalidad. A través de un altoparlante, les pidió a los vecinos que se quedaran en sus casas y que respeten el aislamiento social obligatorio para prevenir el coronavirus.

Ayer, Valenzuela había recorrido las calles para verificar cómo se respetaba el primer día de la cuarentena en Tres de Febrero.

“Aproveché a saludar y agradecer a los policías que patrullan las calles y a los médicos que trabajan en nuestros centros de salud”, señaló.

“Vi algunas familias en las plazas caminando y les pedí que se vayan a sus casas, así que hoy quise reforzar el mensaje y salí a la calle con un altoparlante y una camioneta de la Municipalidad para ayudar a que tomemos conciencia”, agregó.

“Hoy vi menos movimiento que ayer, lo que me dio la pauta de que estamos entendiendo el mensaje como sociedad", dijo el intendente.

Acción de Gobierno en Tres de Febrero.

"Pero esto recién empieza y hay que seguir en esta línea”, concluyó.