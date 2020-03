Operativos por cuarentena.

Según lo informó el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, durante las dos primeras jornadas de la cuarentena “se produjeron 61 detenciones de personas que estaban incumpliendo con la normativa del aislamiento preventivo y obligatorio, porque estaban circulando por la vía pública sin tener necesidad de hacerlo”.

Espinoza explicó que “estuvimos trabajando todo el día de ayer, después del decreto presidencial de declarar la cuarentena general, con las fuerzas nacionales, con las fuerzas de seguridad de la provincia y con la fuerza local que es la Guardia Urbana. Entre todos, concientizando a la gente de que tenía que quedarse en sus casas”.

El intendente recordó también que “los teléfonos para hacer denuncias son el 134 o el 11-44413551”.

Y envió un mensaje enfático a todos vecinas y vecinos de La Matanza: “estamos concientizando a la gente con compromiso y responsabilidad para que todos juntos respetemos el aislamiento y la cuarentena. Tenemos que protegernos entre todos. La mejor forma de parar este virus es quedarnos en casa”.