Detenido en Mar del Plata por no cumplir la cuarentena

En plena cuarentena por el coronavirus que paraliza a la Argentina y al mundo, un hombre fue detenido por no poder justificar su presencia en las calles de Mar del Plata.

Los oficiales que lo aprehendieron le leyeron los motivos del hecho y el irresponsable tuvo reacciones inesperadas, al no respetar las órdenes.

En todo el país ya se han detenido más de 3000 personas por romper la cuarentena, en una clara muestra de la falta de conciencia ciudadana de muchos argentinos.

En el marco del segundo día de cuarentena total, la principal recomendación para reducir el contagio es mantener es aislamiento social o, como se hizo viral en las redes sociales, #quedateencasa.