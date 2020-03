Tom Hanks

Tom Hanks es uno de los pacientes con coronavirus y alertó a sus fanáticos después de anunciar su positivo de COVID-19.

Ahora su hermana, Sandra Hanks Benoiton, dio detalles de su situación en una reciente entrevista con Daily Mail.

"Me he comunicado con mi hermano. Él no está bien, pero aun así está bien. [¿Estoy] conmocionada? No. Es un actor, no un dios [pero] la atención médica en Australia es buena", dijo Benoiton.

El actor de 63 años que se encontraba trabajando en Australia cuando se hizo la prueba. Debido a esto ha entrado en cuarentena y aunque ha calmado a sus fans por medio de post en redes sociales.