Vivo de Instagram entre René Perez y Tini Stoessel en cuarentena

René Pérez y Tini Stoessel se cruzaron en una trasmisión en vivo de Instagram en medio de la cuarentena por el coronavirus y se vivió un insólito momento.

El cantante, quien acaba de lanzar un video en el que aparece su pequeño hijo y en el que relata a la perfección los tormentos a los que se enfrenta, invitó a una “seguidora” a su video en vivo.

“¿Tu nombre es Tini?”, arranca preguntando René. “Si, Martina. Me dicen Tini y soy de Argentina, sos muy crack”, responde la cantante, recostada en su casa. "Fue muy cool la última canción que lanzaste. Felicitaciones”, dijo la actual pareja de Sebastián Yatra. “¿Cantas? ¿Qué música cantas?”, le preguntó Residente provocando los comentarios de los fans que no podían creer esta situación.

Luego, Tini habló sobre su cuarentena y el cantante dio un mensaje sobre la importancia de respetar el aislamiento social. “Esto es muy importante, quédense en sus casas, porque la gente empieza a salir por cualquier estupidez. Si tienes una necesidad bien cabrona, sal, sino no”, cerró el boricua.