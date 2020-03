Conferencia de prensa de la Ciudad por coronavirus

El gobierno porteño anunció el lanzamiento de un programa de voluntariado para la asistencia telefónica y logística de adultos mayores que no cuenten con familiares o amigos que les acerquen medicamentos, alimentos o paseen sus mascotas, entre otras necesidades, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

En conferencia de prensa junto al vicejefe de gobierno y tres de sus ministros, Horacio Rodríguez Larreta también confirmó la firma de un convenio con el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) de "asistencia solidaria" y "buenas prácticas"; y la creación del portal "Cultura en casa" con propuestas culturales "unificadas, gratuitas y online".

"Estamos implementando hoy el programa, 'Mayores cuidados' para que muchos voluntarios, en general gente joven, nos ayude en el acompañamiento de nuestros adultos mayores", dijo esta mañana el jefe de gobierno porteño.

"Como esta es una ciudad en la que vive mucha gente mayor, estamos organizando un programa de acompañamiento en el aislamiento y, sobre todo, ayuda en la logística de la vida diaria para cosas de primera necesidad", agregó.

El jefe de Gabinete Felipe Miguel destacó que la iniciativa recoge inquietudes surgidas en redes sociales donde "vemos que empiezan a aparecer grupos de personas que se organizan" para ofrecer gratuitamente este tipo de ayuda.

"En la Ciudad de Buenos Aires hay mucha gente con ganas de ayudar, y desde el Estado vamos a ayudarlos a ayudar", agregó.

Las modalidades para participar como voluntario son: asistencia remota, (acompañamiento virtual y telefónico), colaboración logística (compras en farmacias y comercios de proximidad, paseo de mascotas y otras necesidades) y relevamiento de las necesidades de los adultos mayores.

"Este componente logístico lo pueden llevar adelante solo aquellos (voluntarios) que no hayan viajado al exterior, que no hayan estado en contacto con gente que pudo estar expuesta al coronavirus, los que no tengan síntomas o que no pertenezcan a grupos de riesgo", explicó Miguel.

Los interesados en ser parte de "Mayores Cuidados" se podrán sumar ingresando a www.buenosaires.gob.ar/mayorescuidados, a través del WhatsApp de la Ciudad (11-5050-0147) con el hashtag #MayoresCuidados, de las cuentas de Facebook, Instagram y Twitter del GCBA, de Horacio Rodríguez Larreta y de Felipe Miguel.

Por otro lado, Rodríguez Larreta ratificó que la Ciudad firmó un convenio con el Suterh para "la adopción de medidas para la limpieza e higienización" y la "promoción de acciones solidarias" al interior de los consorcios.

El convenio con el gremio está articulado con el programa de voluntariado 'Mayores cuidados', y plantea que los encargados asistan a las personas mayores de 60 años o población de riesgo para ayudar a mantener su aislamiento y evitar posibles contagios.

"Los encargados de edificios, son los primeros que pueden estar atentos y ayudarnos", dijo Rodríguez Larreta.

El convenio insta a "reforzar la limpieza de espacios comunes y mobiliario de uso intensivo", "supervisar el no uso de las áreas de esparcimiento y espacios que no sea esenciales para el normal funcionamiento del edificio", "velar por el cumplimiento de la cuarentena obligatoria y realizar las denuncias" en caso de incumplimiento.

Por último, Rodríguez Larreta anunció el programa "Cultura en casa", que permite "llevar a los hogares" diferentes propuestas culturales de manera "unificada, online y gratuita".

"Tenemos todo un programa coordinado Nación, para llegar con la cultura a la casa de cada uno de los vecinos", dijo.

La web a la que podrá accederse a través del link www.buenosaires.gob.ar/culturaencasa, ofrecerá "una programación para distintas edades y gustos" que "surge de todo el sistema de cultura pública y también muchos privados que están colaborando con contenidos", agregó.