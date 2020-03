Reporte ministerio de Salud.

La Argentina verificó el primer contagio de un paciente que no tuvo antecedente de viaje ni contacto estrecho con alguien que haya estado fuera del país o con alguien enfermo. El dato fue informado por el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, en el reporte diario que realiza el Ministerio de Salud todas las mañanas.

“En la Argentina, son 266 los casos que han sido confirmados, de los cuales 190 tienen un antecedente de viaje internacional, 59 tienen transmisión local en conglomerado, 1 caso no tiene antecedente de viaje o contacto estrecho y 17 se encuentran en evaluación epidemiológica”, informó el funcionario.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, afirmó hoy durante el reporte diario del Ministerio de Salud que se puede decir que "se está iniciando la transmisión comunitaria" del coronavirus en zonas "el AMBA, alguna ciudad de Chaco, Tierra del Fuego y Córdoba" y que, más allá de las medidas generales, se están analizando las medidas a aplicar en cada jurisdicción.

“Los casos relacionados con viaje son personas que estuvieron en el exterior, volvieron al país con síntomas y los tests dieron positivo. Todas las personas que son contactos estrechos de esas persona requieren un seguimiento muy cercano en aislamiento y en caso de confirmarse que tiene la enfermedad se los clasifica como un contacto estrecho de un caso importado", puntualizó.

Y continuó: “Si aparece algún caso confirmado que ha tenido alguna cercanía con algún enfermo sin tener contacto estrecho, como lo pueden ser los trabajadores de la salud o de aeropuertos, se los clasifica como transmisión en conglomerado”.

Finalmente, son casos de transmisión comunitaria la de los pacientes que no han tenido contacto con caso importado, contacto estrecho o conglomerado.