Jimena Barón y su hijo.

Desde el viernes que rige la cuarentena obligatoria en todo el país para evitar el contagio de coronavirus y los famosos comparten sus momentos. En este caso fue Jimena Barón quien subió un divertido video acompañada de su hijo Momo.

La actriz y cantante decidió compartir a través de su cuenta oficial de Instagram la catarsis que hace luego de un par de días de convivencia con el nene.

Your browser does not support the video element.

Jimena contó a través de un video que publicó en sus redes sociales su plan maestro para “despegarse” del nene en plena cuarentena.

Noticias relacionadas

“A mí me pasa con esta criatura de Dios, y no sé si le pasa a otra mamá o papá, es que mi hijo se me pega, me copia el horario. Entonces, yo me levanto, él se levanta; yo me duermo, él se duerme, tipo 2 de la mañana”, comienza contando “La Cobra” en el video. Y luego detalló cuál es su gran problema: “¡No me queda ningún horario ‘de adulto’!“.

Your browser does not support the video element.

“Desde que esto empezó, no vi una sola película para grandes, no pude ver el noticiero más que con el teléfono, y no pude… otras cosas”, agregó Barón.