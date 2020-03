Coronavirus, REUTERS.

La alarmante propagación del coronavirus en el mundo pone a prueba los sistemas sanitarios de continentes, regiones y países. América Latina no la excepción.

Miguel Lago, director del Instituto de Estudios para Políticas de Salud, IEPS, con sede en Río de Janeiro, comentó: "La región puede convertirse en la mayor víctima del covid-19".

Sus palabras tienen origen en el débil sistema de salud de la mayoría de los países que lo integran y las autoridades sanitarias deben hacerle frente al nuevo coronavirus en condiciones mucho más difíciles que sus similares europeos.

Lago, explicó: "Tenemos los mismos problemas de los países más desarrollados, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, y también problemas de enfermedades infecciosas propias de países menos desarrollados. Y además de eso somos el continente más violento del mundo”.

"Pero incluso Brasil, que tal vez tenga el sistema de salud más ambicioso de toda la región, invierte poquísimo en salud pública: 3,8% del PIB en comparación con el 7,9% de Reino Unido, el 8% de España y el casi 10% de Francia y Alemania. Y eso que Brasil tiene tres o cuatro veces más población que esos países", agregó.

Para tener en cuenta algunos datos de la OMS: los gastos per cápita son de US$ 1.076 anuales y en 2017 América Latina destinó a salud tres veces menos que los países de la Unión Europea, que en promedio gastan US$3.364 por cabeza.

El ex ministro de Salud de Colombia Alejandro Gaviria analizó: "No puede pedírsele lo que no pueden hacer los sistemas europeos”.

Hay países que registraron poca inversión en la salud como Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. Y en el caso latinoamericano lo mismo ocurre con países como Chile, el segundo en gasto per cápita de América Latina pero el 15 en el índice de cobertura universal de la OMS.

Los pagos directos que se hacen para acceder a servicios no incluidos en los planes de cobertura de los diferentes tipos de seguros, o compensar por la falta de calidad, integralidad u oportunidad de los que ofrece la sanidad pública.

La OMS estima que un 30% de la población de la región no tiene acceso a atención de salud debido a razones económicas.

Solo Cuba, Argentina y Uruguay superan el promedio global de camas hospitalarias de 27 por cada 10.000 habitantes. La disponibilidad de camas en Unidades de Cuidados Intensivos será crítica para la atención de los casos más graves de covid-19, es todavía menor.

Critical Care Clinics publicó en 2006 una estimación del número de camas ubicadas en cuidados intensivos por cada 10.000 habitantes: 10 para el caso de México, 2,9 en Argentina, 2,3 en Uruguay, 2,2 en Venezuela, 0,8 en Brasil, 0,3 para Chile, Colombia y Ecuador y 0,2 para Perú.

Estos datos indican que el número resultará insuficiente frente a una enfermedad que, según algunos estimados, podría llegar a contagiar hasta el 80% de la población y enviar a cuidados intensivos a entre el 2% y 4% de los infectados.

La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva explicó que el 90% de ese tipo de camas "siempre están ocupadas".

Un estudio del IEPS estima que en Brasil si el coronavirus infecta a un 20% de la población, el país tendría que duplicar su capacidad de UCI o destinar todas las ya existentes para atender a los afectados.

En el caso de Colombia se informó esto ha aumentado en los últimos años como resultado de los incentivos "perversos" de un sistema de salud en el que el Estado se apoya en el sector privado para aumentar la cobertura en salud.

Por lo demás, las limitadas capacidades para la eventual atención de una explosión de casos de covid-19 ponen todavía más en evidencia la falta de inversión en prevención que hubiera podido compensarlas, por más que recientes epidemias forzaran el fortalecimiento de capacidades en ese sentido.

La clave según varios especialistas pasa por la pronta detección de todos los contagios para tratar de mantenerlos bajo control y reducir así la presión sobre los servicios de salud.

Y el hecho de que cada vez sean más los países de la región que no han podido evitar que el coronavirus se expanda localmente y estén mostrando un ritmo de contagio similar al registrado en España o Italia.

Como para recordar que la capacidad de un país para hacer frente a las enfermedades infecciosas no tiene que ver únicamente con las capacidades de su sistema de salud, sin embargo, el especialista peruano esboza un deseo.