Alberto Fernández vía Twitter.

El presidente Alberto Fernández insistió con la necesidad del cumplimiento estricto del aislamiento social, preventivo y obligatorio impuesto para contener la propagación del coronavirus, durante un intercambio de mensajes con usuarios de Twitter.

Fernández respondió esta mañana y anoche una serie de mensajes a los usuarios de la red social, en los que reitera la necesidad de quedarse en casa para cumplir con el aislamiento obligatorio, al tiempo que intenta "acompañar a la gente en un momento difícil" y transmitirle la tranquilidad de que el Estado está presente.

"Es lo menos que puedo hacer ante el afecto que me expresan", dijo el Presidente en uno de sus posteos, comprometido a llevar el mensaje a cada hogar para que la gente se quede en su casa y también de tranquilidad y acompañamiento.

El Presidente, activo usuario de Twitter, se dedicó anoche a responder una serie de tuits en los que dio consejos para entretener a los niños, tocar canciones en piano o pasar tiempo de aislamiento entre hermanos.

Pero también, el jefe de Estado envió un saludo de cumpleaños a la pequeña hija de una militante fallecida en noviembre pasado con quien había interactuado a través de misma red social, con emotivos mensajes.

Vayan a dormir. Ya es hora. Cuídense mucho y no salgan de sus casas. Abrazo muy grande a la distancia

"Hola @soniajtk!!! Sé que el domingo Josefina cumple añitos. Pásenla lindo. Disfruten ese día. Y quédense en casa cuidándose ustedes y cuidando a Agustina. Así, quedándonos en casa, vamos a darle batalla a este maldito virus. Beso grande a Josefina a la distancia!!!", tuiteó esta mañana el mandatario.

La cuenta @soniajtk pertenecía a una militante que, a fines de noviembre pasado, le había pedido un saludo a Alberto Fernández, luego de decirle que no había podido ir a votarlo porque estaba internada pero que, de todas maneras, estaba "viva para celebrar el nuevo gobierno", con la convicción de que el entonces presidente electo era "la esperanza".

Días después de ese mensaje, Alberto Fernández le dedicó un cálido saludo que se viralizó en las redes.

El 29 de noviembre fue su hermana Blanca quien comunicó, a través de Twitter, el fallecimiento de Sonia: "Quiero agradecer a todos por la compañía, la fuerza y el amor. Sonia los amaba. Hoy partió una guerrera, una militante comprometida..el cielo la recibe y ella está más presente que antes", escribió.

Además de este intercambio, el Presidente elogió esta mañana un dibujo que le hizo una usuaria de Twitter (@bizarrealdu) , a quien le pidió que dibuje "una historieta así nos entretenés en la cuarentena".

Fernández pidió en tono de broma a otra usuaria "no me retes", luego de que ésta advirtiese que el Presidente durmió "cinco horas nomás, o menos", y le preguntó: "¿podés ser menos ariano y cuidarte un poquito?".

Además de enviar "abrazos a la distancia", y del reiterado pedido de quedarse en sus casas, esta mañana Fernández elogió a la médica @sol__despeinada -una conocida influencer feminista-, al decirle: "No aflojes!!! Haces falta!!! Y todos te lo vamos a agradecer a vos y a todos los agentes de salud de la Argentina".

Entre esta noche y la mañana de hoy, Fernández también le puso "me gusta" a decenas de tuits dirigidos a él, entre los que se destacan los del actor Pedro Alfonso, quien aseveró que "de un tiempo a esta parte tus notas en tv llevan calma", y del periodista Luis Bremer, quien opinó que el Presidente "transmite calma, certeza, reflexión y decisión"

Enséñales a jugar al truco. Se te pasa el tiempo volando. Es lo único que se me ocurre. Igual disfrútalo. No siempre tenes tantos días para tenerlos con vos. Fuerza. Y a no salir de casa. Cuídate y cuidamos. Abrazo grande a la distancia