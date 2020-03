Reconocimiento a tripulación.

Aerolíneas Argentinas trasladó de regreso al país más de 10.000 argentinos varados que fueron transportados desde zonas de riesgo, desde el 13 de marzo fecha en que fuera anunciado por decreto presidencial el cierre de las operaciones regulares.

Dicha cifra fue alcanzada con el arribo de los vuelos especiales que llegaron desde Miami y Madrid en la madrugada de hoy.

Con este marco, este lunes se dio una emotiva situación cuando los pasajeros que fueron trasladados, homenajearon y reconocieron la tarea de la tripulación encargada de hacerlo.

Los tripulantes de la aeronave de Aerolíneas Argentinas fueron esperados en el hall del aeropuerto de Barajas, España, y recibieron el aplauso sentido y sincero de los que lograron regresar a la Argentina.

Si a este número le sumamos la totalidad de argentinos y argentinas que regresaron desde el exterior, luego del 13 de marzo, en todas las operaciones desarrollada por Aerolíneas Argentinas (vuelos regulares, especiales y desde todos sus destinos), el número supera los 25.000 argentinos y argentinas que lograron retornar a sus hogares.

Hasta la fecha, Aerolíneas tiene programadas 38 operaciones especiales con vuelos desde Rio de Janeiro, San Pablo, Florianópolis, San Salvador de Bahía, Bogotá, Lima, Cancún, Madrid y Miami. De momento, fueron realizadas 27 de dichas operaciones.