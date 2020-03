Violentos motines.

IMÁGENES SENSIBLES. Momentos de tensión se vivieron en el inicio de la tarde de este lunes en la cárcel de Coronda. Presos del penal iniciaron un violento reclamo en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus que vive el país y el mundo.

En inmediaciones del edificio se escucharon detonaciones, gritos y hasta se podía ver reclusos en los techos.

Juan Peratitis, corresponsal de Aire de Santa Fe en Coronda, contó que al lugar llegaron refuerzos de guardia del Servicio Penitenciario y de la Policía local para tratar de contener la situación.

Desde las inmediaciones de la cárcel, el Director de la Plana Mayor del Servicio Penitenciario Jorge Schechtel dijo a Aire Digital que se trataba de internos de un solo pabellón.

"Se va a contener la situación hasta que se logre reducir", afirmó y agregó que la reacción de los internos tiene que ver con reclamos relacionados al bienestar de los mismo.

Si bien los internos sostienen que están de acuerdo con la medida tomada la semana pasada por las autoridades de suspender de manera provisoria las visitas al penal, denunciaron que "no se cumplen los protocolos" durante el cambio de guardias y que algunos trabajadores penitenciarios regresaron de vacaciones del exterior y no cumplieron la cuarentena.

También reclaman falta de elementos de higiene y advierten que el penal está "sobrepoblado".

En paralelo un motin se levantó en la cárcel de Las Flores en Santa Fe .

Vecinos de la zona de Las Flores mencionan haber visto varios presos fugarse, aunque la información no pudo ser corroborada de manera oficial.

