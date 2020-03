Supermercados continúan abiertos.

El presidente Alberto Fernández hace casi una semana dictó cuarentena obligatoria para frenar el coronavirus. Aunque hubo diferentes actividades que quedaron exceptuadas de permanecer en sus casas para impedir un impacto negativo en la economía.

Entre las personas alcanzadas en las excepciones a la cuarentena se encuentra el personal de salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, bomberos y control de tráfico aéreo. También las autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ,Trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial,municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades.

El personal de los servicios de justicia de turno; los diplomáticos y consules extranjero acreditado ante el gobierno argentino; personas que deban asistir a otras con discapacidad; personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones; personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos; personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.

Personal afectado a obra pública; supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad; industrias de alimentación; actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca; actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales; actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior; recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos; mantenimiento de los servicios básicos.

El transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP; el reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad; servicios de lavandería; servicios postales y de distribución de paquetería; servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia; guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica y los servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales.

Todas aquellas actividades que el Banco Central de la República Argentina disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema de pagos.

Por el momento la cuarentena obligatoria rige hasta el 31 de marzo aunque los rumores de que se extenderán hasta mediados de abril son cada vez más fuertes.

