Lucía Miguel tiene 22 años y llegó de París hace diez días sin síntomas de coronavirus, pero al día siguiente de su regreso fue internada, aislada tras darle positive el test en una clínica de Adrogué. En una entrevista cuenta la condena social que vivió por parte de los vecinos.

En un descargo en redes, dijo: “Ante la situación angustiante que tuve que vivir me veo obligada a aclarar mi estado de salud”.

La joven viajó el 27 de enero cuando recién el 15 de febrero Francia registró el primer fallecido por coronavirus.

“Me alquilé un piso y me anote en el curso de francés de la Alianza Francesa. Tenía las mañanas libres para recorrer y por las tardes estudiaba”, contó.

A medida que la pandemia avanzaba en el país europeo decidió regresar, un regreso que emprendería el 11 de marzo. “Vomité en el avión. Las azafatas me ayudaron y después me sentí bien durante el vuelo”, comentó.

“Firmé la declaración jurada y expliqué que me había descompuesto. Mis papás, como profesionales de salud, saben cómo actuar en un protocolo, llevaron todas las medidas de bioseguridad al aeropuerto: tenían guantes, alcohol en gel y barbijos. Inclusive maneje sola”, expresó.

Al llegar a su casa relató que tuvo otros síntomas: “Me tomé la fiebre; tenía 37,5, a la hora 37,8 y a las ocho de la noche 38,7. Tomaba paracetamol y la temperatura no bajaba, intente con paños fríos y baños de inmersión, sin éxito alguno”.

“Me mandaron a buscar con una ambulancia, me hicieron el hisopado y el 12 de marzo quedé internada en la Clínica IMA”, aseveró.

Al ser consultada por Infobae sobre dónde pudo haberse contagiada, respondió: “En cualquier lado. En París, hasta que me fui, no habían decretado cuarentena, me paseaba por transporte público todo el tiempo”.

“La habitación está dividida en dos, ella tiene su sector y yo el mío, respetamos el distanciamiento”, contó quien está acompañada por su madre en la internación.

“No fue un reencuentro normal. Igual la desinformación también enferma, y promueve el pánico... recibí mucha agresión de gente que ni conozco”, cerró.