Gregory Rigano y la posible cura al Coronavirus.

Mientras la pandemia del Coronavirus avanza por todo el mundo, muchos países ya están abocados a encontrar la cura al virus que ya ha causado miles de muertes y contagios en todo el planeta. Del epicentro inicial en Wuhan, China, luego la pandemia se expandió a Europa, castigando especialmente a lugares como España e Italia. Pero ahora, América es también uno de los focos principales. Lo que sucede en Estados Unidos es bastante especial, ya que en un principio el presidente estadounidense Donald Trump minimizó la situación.

Con el empeoramiento de los cuadros y con más de 50.000 infectados en el país del norte, luego Trump se expresó en redes sociales ponderando a la hidroxicloroquina (HCQ) comentando que podría tratarse de la cura al mal.

El mandatario de Estados Unidos considera este fármaco como uno de los medicamentos que pueden "cambiar el juego" en la lucha contra el avance del nuevo coronavirus en el cuerpo de sus víctimas. De hecho, Trump autorizó el uso de este fármaco.

Noticias relacionadas

Al respecto, este martes 24 de marzo, la división Economía y Finanzas de Fox Channel, hizo un informe. La nota se centra en los trabajos de Gregory Rigano, quien habló sobre la recomendación de Trump.

"Es una droga genérica que demostró ser 100% eficaz", dijo el prestigioso médico norteamericano; de la Escuela Universitaria de Stanfford.

"Ya se ha probado en pacientes esta droga que también es efectiva con pacientes de malaria", aseguró.

Hidroxicloroquina.

Es cierto que se trata de una droga que hace efecto sanador en apenas seis días, preguntaron desde Fox Channel. "Sí", fue la respuesta contundente de Rigano.

Consultado si se trata de una droga que se toma y lleva a la cura en tan poco tiempo, dijo Rigano: "Efectivamente".

"Se trata de unas drogas que están presentes desde hace un tiempo y que, además, no son costosas", aseguró el profesional, dando una saludable bocanada de esperanza ante el drama de la pandemia.

"Se seguirá el protocolo implementado por el Gobierno de Estados Unidos para implementarla de forma inmediata", aseguró Rigano.

Con este marco, la gran pregunta es ¿qué es la hidroxicloroquina?



La hidroxicloroquina es un fármaco inmunomodulador que se ha usado desde hace décadas para el tratamiento de la malaria, de ahí que se le considere como un "antimalárico".

También es usado para tratar el paludismo y la artritis severa.

Your browser does not support the video element.

Las declaraciones de Gregory Rigano por Coronavirus. Fox.

Suele ser llamado con el nombre de su compuesto base, cloroquina, pero este y la hidroxicloroquina tienen composiciones químicas y usos médicos que no son exactamente los mismos.

"La cloroquina se ha utilizado en el tratamiento de la malaria durante muchos años, hasta que la resistencia a los medicamentos por el parásito de la malaria se volvió común", le explica a BBC Mundo Stephen Morse, profesor de epidemiología de la Universidad de Columbia (EE.UU.).

También se usa para tratar lupus eritematoso sistémico y discoide y la artritis reumatoide en los pacientes cuyos síntomas no han mejorado con otros tratamientos.