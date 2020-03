Coronavirus, REUTERS.

Este miércoles por la mañana, en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires, se confirmó la séptima muerte por coronavirus en la Argentina.

La mujer fue notificada como caso positivo ayer, según precisó el gobierno porteño en un comunicado difundido pasadas las 9.

Además, se indicó que la mujer tuvo "contacto estrecho" con un hombre que regresó al país desde Estados Unidos el 15 de marzo, de 82 años, que permanece internado en el Sanatorio Agote.





El deceso eleva a tres la cantidad de víctimas fatales en la Ciudad y a siete en el país.

Las las autoridades sanitarias de la Ciudad informaron que al día de hoy se registran 174 casos positivos de coronavirus (135 residentes y 39 no residentes). Y que de ese total, 119 están hospitalizados.

Las autoridades sanitarias informaron además que hay 348 casos sospechosos en estudio (254 residentes y 94 no residentes) el Instituto Malbrán. Asimismo, 914 son los contactos cercanos de los casos confirmados que se encuentran en seguimiento desde el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

El último reporte de las las autoridades nacionales da cuenta de 86 nuevos casos de COVID-19 y el total de infectados en la Argentina asciende a 387.

