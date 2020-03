Ova Sabatini salió en defensa de su mujer y de Juana.

Juana, la mujer que está junto a Catherine Fulop en los videos de Instagram que subió ella por la cuarentena se encuentra cumpliendo el aislamiento en la casa de la actriz. Y Cathy decidió compartir ese momento en las redes sociales. El video de la mujer de Ova Sabatini no pasó desapercibido y de inmediato los usuarios en las redes sociales la criticaron porque Juana (su empleada doméstica) continuaba con su vida habitual en lugar de hacer la cuarentena en su casa con su familia.

En diálgo con Intrusos, Ova Sabatini explicó: “Juana vive con nosotros desde hace más de 10 años. Hace unos tres años conoció a su pareja. A partir de ahí, los sábados y domingos, cuando ella lo quiere, va a la casa de él a pasar el fin de semana. Obviamente, a partir de la cuarentena, se le ofreció ir a la casa de su pareja pero ella decidió quedarse en la casa en la que, repito, vive desde hace más de 10 años".

Sobre la frase “que Alberto no se entere” el actor aclaró que su mujer no se refería al presidente Alberto Fernández, sino al novio de Juana que lleva el mismo nombre. A pesar de que en las redes sociales se muestra divertida, no son días fáciles para la venezolana que el fin de semana se enteró que su hija Oriana, de novia con el futbolista de la Juventus, Paulo Dybala y que vive en Italia, tiene coronavirus.

“Esta mañana, temprano, nos dio la noticia Oriana. Por supuesto que la recibimos con mucha preocupación, porque tenemos mucha incertidumbre con respecto al virus. Lo que nos tranquiliza es que ellos se encuentran bien, realmente. Tienen síntomas leves, como si fuera una gripe”, dijo Cathy apenas se conoció la noticia.