Coronavirus, REUTERS.

Una mujer de 73 años con antecedentes de obesidad murió hoy en la provincia de Chaco por coronavirus y se convirtió en la octava víctima fatal de la enfermedad en la Argentina, informaron fuentes oficiales.

Más temprano, una mujer de 81 años que estaba internada en el sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires se convirtió hoy en la séptima víctima fatal de coronavirus en la Argentina, informó el gobierno porteño y confirmó en su reporte el Ministerio de Salud de la Nación.

La mujer estaba internada en el Sanatorio Otamendi y fue notificado como caso positivo ayer, según precisó el gobierno porteño en un comunicado difundido pasadas las 9.

Noticias relacionadas

Además, se indicó que la mujer tuvo "contacto estrecho" con un hombre que regresó al país desde Estados Unidos el 15 de marzo, de 82 años, que permanece internado en el Sanatorio Agote.

Your browser does not support the video element.

De acuerdo a los últimos datos oficiales, en la Argentina, hay 387 personas que contrajeron la enfermedad, de las cuales fallecieron 8.

MAPA INTERACTIVO