Los cuidados de la ropa ante el coronavirus.

Lavarse bien las manos con jabón al menos durante 20 segundos, no llevarse las manos a la cara, limpiar a conciencia y con desinfectantes tu casa son muchas de las recomendaciones que los expertos nos han hecho ya sobre cómo evitar terminar contagiados por el coronavirus COVID-19 pero, muy poco se sabe de la ropa que llevamos puesta.

MarketWatch, web especializada en información de mercados financieros, ha tratado de responder a estas preguntas y para encontrar las respuestas preguntó a expertos en la materia. "La persona promedio no debería preocuparse por su ropa", ha declarado Sarah Fortune, profesora y presidenta del departamento de inmunología y enfermedades infecciosas de la Escuela de Salud Pública de Harvard T. H. Chan. “Si usted es un proveedor de atención médica y está potencialmente sujeto a una alta densidad de virus, la respuesta es diferente. Pero para la mayoría de nosotros, debemos centrarnos en nuestras manos y la cara ".

Si bien no se sabe mucho sobre cómo este virus en particular interactúa con la ropa y la tela, Juan Dumois, médico pediátrico de enfermedades infecciosas en Johns Hopkins All Children's Hospital de San Petersburgo, Florida, señala que "los coronavirus en general duran mucho más en una superficie sólida y no porosa en comparación con las telas porosas". Y, al mismo tiempo, sugirió que sobrevivirían mejor en "fibras artificiales" como el poliéster que en el algodón.

Noticias relacionadas

Robert Amler, decano de la Facultad de Ciencias y Prácticas de la Salud del New York Medical College, sugiere que, en cualquier caso, no está de más cambiarse de ropa después de estar en una zona con mucha gente que haya podido tocar o rozar tus prendas. "Es de sentido común mantener nuestra ropa limpia, y si tienes ropa de superficie lisa como el cuero, tiene todavía más sentido limpiarla si has estado en espacios públicos durante largos períodos de tiempo", añadió.

Si, en cualquier caso, optas por lavar tu ropa de forma más habitual, Dumois recomienda hacerlo con agua caliente en lugar de fría ya que el coronavirus tiende a ser más sensible ante las altas temperaturas. El problema no es lavar la ropa en un lugar público, el problema es todo que ese lugar tiene como fuente de contagio.

“El calor de la secadora también ayuda a matar el coronavirus, pero el agua y el jabón que utilizas habitualmente debería de ser suficiente”, comenta Gabriela Andujar Vázquez, médico especialista en enfermedades infecciosas en el Tufts Medical Center en Boston.

Y si lavas tu ropa en una lavandería pública, los expertos recomiendan no ir en un momento en que el local esté abarrotado y, una vez más, mantener limpias las manos. "Supongamos que la mayoría de las superficies de la lavandería están contaminadas con los virus de alguien: las encimeras, los botones de la máquina, las manijas para abrir y cerrar la máquina, los botones de cualquier máquina de cambio, la manija de la puerta lavandería para entrar y salir ", dijo Dumois. "No te toques la cara hasta que hayas tenido la oportunidad de limpiarte las manos".