Campaña de Diputados para concientizar frente al Coronavirus en las redes sociales

Campaña en Diputados.

La propuesta es impulsada por la Cámara baja, presidida por Sergio Massa, y reunió a legisladores de diferentes fuerzas políticas, bajo la consigna “Viralicemos la responsabilidad”, "Hacé patria" y “Quedate en casa”. Grabaron un video en el que juntos transmitieron el mensaje "Al virus lo frenamos entre todos", para concientizar a la sociedad sobre lo importante de respetar las indicaciones de las autoridades sanitarias nacionales para frenar el avance del virus COVID-19.

Massa propuso durante la primera reunión virtual de labor parlamentaria, legisladores de distintos bloques y de todas las regiones el país se sumaron a la campaña y grabaron un video desde sus hogares y en cumplimiento de la cuarentena. El objetivo es, en linea con lo solicitado por el presidente Alberto Fernández, generar conciencia entre los argentinos sobre la importancia del aislamiento social, obligatorio y preventivo como la principal herramienta para combatir la pandemia.

La propuesta arrancó hoy desde las 10hs, utilizando el #QuedateEnCasa los diputados y diputadas publicaron en sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram un video (ver en https://bit.ly/HCDNQuedateEnCasa) en el que se los ve a todos juntos replicando el mismo mensaje: "Al virus lo frenamos entre todos".

Algunos acompañados por sus hijos u otros familiares, otros dirigiendo su mensaje a “todes”, o bien variando la locación de grabación dentro sus hogares, cada uno de los diputados y diputadas le aportó su impronta para sumarse a la campaña.

La iniciativa demuestra la decisión compartida que existe entre los diputados y diputadas para hacerle frente a la pandemia, tal y como lo expresa el presidente de la Cámara en su cuenta de Twitter: "En esta batalla contra la pandemia de Coronavirus no hay grieta".