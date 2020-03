El vecino de Merlo no falleció por Coronavirus.

El caso se reveló el pasado lunes, y que había puesto en pánico a las autoridades sanitarias de Merlo y a todo un barrio finalmente se acaba de confirmar como negativo.

El hisopado practicado en los restos de Julio Barboza (51), el taxista que falleció en su casa de Dorrego al 1000, finalmente arrojó que no tenía coronavirus, según confirmaron fuentes judiciales.

A partir de este resultado, que lleva tranquilidad a la población lugareña y a los profesionales que intervinieron a partir del pedido de ayuda que realizó la viuda del infortunado, ahora el protocolo indica que la justicia pedirá la historia clínica y ordenará la operación de autopsia para determinar las causas de su muerte.

Como está puesto en su certificado de defunción, el médico que constató el deceso de Barboza puso la frase “paro cardiorrespiratorio no traumático”, y ahora lo que se intentará es descartar que en la atención clínica mientras estuvo con vida haya existido mala praxis, sobre todo porque las sospechas en torno a que haya sido coronavirus las expresó su esposa al realizar el pedido de ayuda en la seccional 1ª de Merlo.

Este medio pudo saber también que algunas cocherías del distrito están trabajando y que, a partir del resultado negativo, se autorizará una breve ceremonia para que sus familiares directos puedan darle el último adiós, aunque sólo se autorizará la presencia de sus seres queridos más directos.