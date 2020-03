Controles callejeros por Coronavirus y cuarentena. Twitter.

En la mañana de este miércoles 25 de marzo se confirmaron dos nuevas muertes por coronavirus en la Argentina. Se trata de la de una mujer de 73 años, en Chaco; y la de otra paciente, de 81, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por ahora, suman 387 positivos y 8 muertes en el país. Sin embargo, en cinco provincias aún no registraron casos de Covid-19.

Se trata de San Juan, La Rioja, Chubut, Formosa y Catamarca. Chubut está a la espera del resultado de estudios que envió hace días al Malbrán y la mayoría de las provincias están preparando sus instituciones sanitarias para recibir a los primeros infectados.

En este contexto vale revisar qué medidas tomaron en cada caso para evitar o retrasar la llegada del virus a sus territorios. Las acciones tomadas por las autoridades coinciden en fuertes operativos, aislamiento para aquellos que vienen del exterior y cumplimiento de la cuarentena obligatoria.

San Juan

En el caso de San Juan, el Gobernador Sergio Uñac optó por "blindar la provincia" y puso en cuarentena a todos los que ingresen en estos días, vengan del exterior o de otras provincias en las que hay casos positivos de coronavirus. A su vez, anunció que no aceptarán a no residentes. La excepción a estas restricciones será para el transporte de cargas esenciales, como alimentos e insumos sanitarios.

Los controles en San Juan son severos, quien no cumpla con el aislamiento social, preventivo y obligatorio será juzgado por el sistema de Flagrancia y, paralelamente, se le impondrá una multa de 150 mil pesos. Hasta el momento, fueron 73 las personas imputadas por no cumplir con la cuarentena.

Respecto a posibles casos, fueron dados de alta tres pacientes que eran considerados sospechosos, hay 524 personas aisladas y esperan el resultado de cuatro muestras que fueron enviadas al Malbrán.

Chubut

Desde este miércoles la provincia dividió a sus residentes en dos grupos, aquellos que tengan su documento terminado en 0 o número par, podrán realizar sus compras esenciales los días lunes, miércoles y viernes, mientras que los que terminan en número impar podrán hacerlo martes, jueves y sábados.

Mientras tanto, Chubut cuenta con 1301 personas aisladas y 15 casos sospechosos que están a la espera de los resultados del Malbrán. Tras las demoras registradas por el laboratorio, decidieron reforzar las medidas de aislamiento, aunque no descartan que en los próximos días puedan confirmar algún caso.

El Ministerio de Salud de dicha provincia informó que los viajeros están aislados en Esquel (228), Trelew (245), Comodoro (490), Puerto Madryn (253) y Rawson (85). De los 15 sospechosos, 5 corresponden a Madryn, 2 a Comodoro, 1 a Trelew y 7 a Rawson.

Catamarca

A partir de este viernes, todas las personas que transiten por la provincia deberán llevar barbijo obligatorio. La medida fue tomada por el Comité Operativo de Emergencia de la provincia y las sanciones por no cumplirlo serán de hasta 200.000 pesos.

A su vez, el Gobernador anunció que el próximo jueves arribarán efectivos del Ejército Argentino para sumarse a las tareas de control de la cuarentena.Hasta el momento, no informaron casos sospechosos.

Formosa

Formosa no tiene coronavirus, pero ya alcanzó los 1090 casos de dengue. Sus habitantes cumplen la cuarentena obligatoria, aunque un viral de los últimos días demostró que algunos no la respetan y se reúnen a jugar al fútbol. Esto ocurrió en Ibarreta cuando un grupo de jóvenes estaba en pleno partido y la policía los demoró, los hizo poner contra un alambrado y los obligó a gritar varias veces "Me voy a quedar en casa".

En este marco, las autoridades informaron que se hacen controles para el cumplimiento del aislamiento social obligatorio, más allá de que no tienen casos sospechosos.

La Rioja

El gobernador Ricardo Quintela donó su sueldo y creó un fondo comunitario con su par de Salta, Gustavo Sáenz, y de Jujuy, Gerardo Morales, para unirse en la lucha contra la pandemia.

Más allá de que la provincia todavía no reportó ningún caso positivo, el jefe de Gabinete de La Rioja, Juan Luna, le dijo a La Nación: "Que hoy no tengamos casos no significa que el día 10 de marzo no se haya infectado nadie. Todavía falta la última semana donde se produjeron el mayor número de ingresos de otras provincias a ver cómo termina impactando".

A su vez, La Rioja envió cinco muestras al Malbrán y todas dieron negativas.