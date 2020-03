La diva en cuarentena.

Susana Giménez está cumpliendo la cuarentena total en su casa de Barrio Parque. Tal como había dicho horas antes de que Alberto Fernández la decretara a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), si bien había invitado a su hija Mercedes Sarrabayrouse para pasar el aislamiento juntas, finalmente está sola, junto a Deolinda: “La chica que trabaja conmigo y vive acá, así que no se puede ir”.

La diva contó parte de su rutina diaria desde que está en su casa. “Creo que uno tiene que planearse un esquema casero. A qué hora levantarse, bañarse, ponerse crema, leer los diarios...”, sugirió y agregó: “¡Hoy hice de todo!”.

“Me hice un café y no me salía. Me gasté toda la caja de cápsulas, se me arrugaban todas... al final me salió, aprendí. Me costó 10 cositos”, dijo, entre risas, sobre cómo se las ingenia para realizar por sí sola las tareas que en otras circunstancias recibía ayuda extra.

Luego, se distrajo durante un rato con su computadora jugando con aplicaciones que se descargó. “Después, no lo vas a poder creer y yo tampoco”, volvió a bromear y continuó: “¡Hice un pollo!”. Sin embargo, hasta que logró comenzar a cocinarlo, necesitó ayuda para encender el horno. “Yo no sabía, tuve que esperar a que bajara Deolinda. A mí me daba miedo porque hacía chic chic chic”.

Además, contó que aprovechó el tiempo que está en su casa para hacer limpieza “y tirar las cosas que uno guarda al cuete”.

Susana, cocinera.

Por su lado, se mostró ilusionada con la situación que está atravesando el país y volvió a pedir conciencia social para que “no salgan de sus casas”. “Tengo una leve esperanza de que esto se va a ir apagando y van a ir bajando los números de infectados. Tenemos el ejemplo de Italia y España para saber lo que no tenemos que hacer. Ellos tuvieron la desgracia de decaer tanto...", sostuvo Susana.

“Esto es una lucha con un enemigo invisible. No es tan terrible quedarse en sus casas. Piénsenlo... podés estar en la cama con un respirador sin poder ver a tu familia, sin saber qué te va a pasar...", continuó.

Al mismo tiempo, arremetió contra aquellos que violan la cuarentena. “No puedo creer que haya gente que no lo haga, que se crean cancheros. Muy típico nuestro. Tenemos que hacerlo. Es la única manera. No hay otra. Hay que hacerle caso a los que saben, que son los médicos", agregó y destacó el trabajo de los profesionales de la salud, así como también de los policías que están controlando que se lleve a cabo la cuarentena.