Coronavirus en Italia, REUTERS

Italia registró una caída en las cifras de las víctimas mortales por el coronavirus y se trata de una tendencia que se repitió el fin de semana. En las últimas 24 horas fallecieron 683 personas, 60 personas menos que el martes.

En total, Italia suma 7.500 muertos, la tasa más alta del mundo.

La Protección Civil Italiana ha registrado desde el inicio de la crisis casi 75 mil contagiados y más 9.000 personas curadas.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

La región más afectada sigue siendo Lombardía, con 32.346 contagios totales y 4.474 fallecidos, seguida por Emilia Romaña (10.054 contagios), Véneto (6.442) y Piamonte (6.024).

De los 57.521 enfermos actuales, solo 3.489 se encuentran en unidades de cuidados intensivos, mientras que 30.920 están en aislamiento domiciliar y 23.112 ingresados en hospitales.

Italia volcó todos sus recursos para detener la pandemia dentro de sus fronteras. Desde una cuarentena casi total hasta demandar apoyo médico internacional.