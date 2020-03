Gendarmes los obligan a caminar en cuclillas por no cumplir la cuarentena

Tres agentes obligaron a dos hombres a caminar en cuclillas y con las manos en la nuca por incumplir la cuarentena impuesta por el coronavirus.

La situación quedó registrado en un video filmado por un vecino de la villa 1-11-14, en el barrio porteño del Bajo Flores, lugar donde se produjo el indignante hecho.

Ante la viralización de las imágenes, los tres efectivos fueron pasados a disponibilidad y se los investigará.

En este sentido, desde la cartera de Seguridad de la Nación explicaron a este sitio que si bien serán rigurosos con los controles, "no permitirán excesos".