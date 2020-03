Flor Peña en cuarentena no deja de hacer ejercicio con su marido.

Flor Peña genera un contenido muy fogoso en sus redes y ante la imposibilidad de salir de casa por la cuarentena que busca prevenir la propagación del coronavirus , comenzó a mostrar sus nuevas rutinas de entrenamiento físico.

Es por ello que Flor junto a su marido Ramiro Ponce compartió un video en el que se la ve, ejercitando en su casa. Lo hizo en su Instagram con imágenes que consideró "no aptas para menores".

Con esta nueva realidad asimilada, Peña se dedica a mantener una rutina lo más parecida posible a la que tenía antes de que comience la cuarentena, razón por la que, en las últimas horas, se la pudo ver haciendo ejercicio físico junto a Ponce de León.

En un video que compartió en Instagram, la jurado del Bailando hace una serie de ejercicios muy completos y exigentes, que demandan sugerentes posturas. "Hubo cambio de top", avisa Peña en determinado momento del video sobre su nuevo conjunto deportivo, "iba a ser un contenido no apto para menores".

A lo largo del video, se la ve saltando sobre una colchoneta elástica y divirtiéndose con su marido, a quien de forma constante intenta distraer de su rutina.